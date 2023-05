ERYTECH fait le point sur ses activités et publie sa position de trésorerie pour l’exercice 2021

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Conférence téléphonique et webcast : lundi 14 mars 2022 à 13h30 (heure de Paris)



- Progression de la démarche visant à faire approuver eryaspase dans le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée : dossier de demande d'autorisation (BLA) bientôt prêt à être soumis sous réserve de l'acceptation du dépôt par la FDA

- Présentation orale des résultats finaux de l'essai de Phase 3 en seconde ligne du cancer du pancréas à l'ASCO GI

- Présentation, à l'ASCO GI, des données intérimaires de l'essai de Phase 1 mené par un investigateur (IST : Investigator Sponsored Trial) dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas

- Alternatives stratégiques et possibilités de partenariat de qualité à l'étude

- Trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevant à 33,7 M€ (38,1 M$) à fin décembre 2021