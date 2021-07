ERYTECH confirme son intention de déposer une demande de BLA pour eryaspase dans le traitement des patients atteints de LAL hypersensible

- Réunion avec la FDA américaine ayant permis de clarifier les étapes et les exigences relatives au dépôt d'une demande de licence biologique (BLA) pour eryaspase, chez des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et qui ont développé des réactions d'hypersensibilité à un traitement antérieur par l'asparaginase, sur la base de l'étude de phase 2 menée par NOPHO dont les données avaient été précédemment présentées lors du congrès annuel de l'ASH en 2020



- La Société prévoit de déposer une demande de BLA avant la fin de l'année



Cambridge, MA (États-Unis) et Lyon (France), le 21 juillet 2021 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que, suite à sa réunion préalable au dépôt d'une demande de BLA avec la Food and Drug Administration (FDA), la Société a l'intention de poursuivre la procédure de demande de BLA auprès de la FDA aux États-Unis pour eryaspase chez des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) hypersensible.