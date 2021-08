ERYTECH annonce sa participation à la Citi 16th Annual BioPharma Conference

Cambridge, MA (Etats-Unis) et Lyon (France), le 30 août 2021 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui sa participation à la Citi 16th Annual BioPharma Conference et invite, à cette occasion, les investisseurs à venir rencontrer la Société dans le cadre de rendez-vous individuels et virtuels.



Citi 16th Annual BioPharma Conference : 8 - 10 septembre 2021



Gil Beyen, Directeur Général, Eric Soyer, Directeur Financier, et Dr. Iman El-Hariry, Directrice Médicale, participeront à des rencontres individuelles du mercredi 8 au vendredi 10 septembre.



Si vous souhaitez rencontrer la Société dans le cadre d'un rendez-vous individuel, veuillez contacter votre représentant Citigroup. Pour plus d'informations sur la Citi 16th Annual BioPharma Conference, veuillez consulter le site Web de la conférence de Citi http://citiconferences.com/other.php.