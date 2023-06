ERYTECH annonce qu’Akkadian a initié une procédure visant à obtenir le report du vote de la fusion avec Pherecydes

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce qu’Akkadian Partners a initié une procédure visant à obtenir le report du vote en Assemblée Générale le 23 juin prochain de la fusion avec Pherecydes.



Erytech entend obtenir le rejet de cette action judiciaire qu'elle considère comme infondée, et ainsi permettre à ses actionnaires de voter sur le rapprochement avec Pherecydes le 23 juin prochain.