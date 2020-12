ERYTECH annonce les résultats positifs de l'étude de phase 2 dans la leucémie aiguë lymphoblastique avec eryaspase lors du congrès annuel de l'ASH 2020

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Webcast aujourd'hui, lundi 7 décembre à 16h00 (heure de Paris)



- L'étude confirme le potentiel d'eryaspase comme option de traitement intéressante pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui les résultats de l'étude de phase 2 avec eryaspase chez les patients atteints de LAL, conduite par l'Organisation nordique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique (NOPHO), qui ont été présentés hier par le Dr. Line Stensig Lynggaard lors du 62e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH). Au cours d'un webcast, plus tard dans la journée, le Dr. Birgitte Klug Albertsen, professeur agrégée à l'hôpital universitaire d'Aarhus, au Danemark, et Investigateur Principal de l'étude, commentera les données et participera à une session de questions-réponses.