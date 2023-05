ERYTECH annonce les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023

Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 24 mai 2023 – ERYTECH Pharma (Euronext & Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023.



