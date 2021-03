ERYTECH annonce le dépôt de son Document d'Enregistrement Universel 2020 et de son Form 20-F 2020





Lyon (France), le 9 mars 2021 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France son Document d'Enregistrement Universel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et son Form-20-F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.



Le document d'enregistrement universel d'ERYTECH Pharma, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, comporte notamment :

- Le rapport financier annuel ;

- Le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise



Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société à l'adresse www.erytech.com dans la Section Investisseurs. Le Document d'Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et le « Form 20-F » sur le site internet de la « Securities and Exchange Commission » (www.sec.gov). Une version imprimée de ces documents peut être obtenue sans frais et sur simple demande adressée par courrier au siège de la Société à l'adresse suivante : ERYTECH Pharma - Service juridique - Bâtiment Bioserra - 60 Avenue Rockefeller - 69008 LYON - France.