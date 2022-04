ERYTECH annonce la publication des résultats positifs de l’essai de phase 2 évaluant eryaspase dans la LAL hypersensible au British Journal of Haematology

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 06 avril 2022 – ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd'hui la publication dans le British Journal of Haematology des résultats de l’étude clinique de phase 2, conduite par NOPHO, dans le traitement par eryaspase de patients atteints de LAL hypersensible.