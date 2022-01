ERYTECH annonce la présentation des résultats de deux études cliniques évaluant eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas lors du symposium ASCO-GI

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



- Présentation, sous forme de poster, des données actualisées de l'étude de phase 1, rESPECT, avec eryaspase plus mFOLFIRINOX chez des patients atteints de cancer du pancréas en première ligne, confirmant un bon profil de sécurité et démontrant une activité clinique encourageante



- Présentation orale des résultats complets de l’étude de phase 3 TRYbeCA-1 avec eryaspase dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas métastatique, en tant qu’abstract ‘late-breaking’, confirmant les premiers résultats communiqués en octobre 2021, et soulignant le bénéfice potentiel d'eryaspase dans un sous-groupe de patients traités par FOLFIRI



ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd’hui la présentation des résultats de deux études évaluant eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas avancé au Symposium sur les cancers Gastro-Intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GI), le 21 janvier 2022.