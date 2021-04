ERYTECH annonce la fin du recrutement de la première cohorte de son étude de Phase 1 conduite par un investigateur avec eryaspase dans le traitement de première ligne du cancer du pancréas

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



? Aucune toxicité limitant la dose rapportée dans la cohorte recevant la première dose

? Activité clinique encourageante observée chez les premiers patients

? Passage à la dose suivante



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui la fin du recrutement de la première cohorte, et le passage à la prochaine et potentiellement dernière dose dans une étude clinique de Phase 1, rESPECT, conduite par un investigateur (IST), avec son produit phare eryaspase dans le traitement de première ligne du cancer du pancréas.