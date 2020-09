ERYTECH annonce l'organisation d'un événement avec un leader d'opinion à l'approche de la finalisation de la Phase 3 de l'étude clinique TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



? Plus de 450 des 500 patients prévus dans l'étude ont été recrutés

? Une analyse intermédiaire d'efficacité est attendue vers la fin de l'année 2020

? Conférence téléphonique avec un leader d'opinion, le Dr. Manuel Hidalgo, le mardi 29 septembre 2020 à 16h00 (heure de Paris)



Lyon (France), le 14 septembre 2020 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce l'organisation d'un événement avec un leader d'opinion autour du besoin médical dans le cancer du pancréas et du rôle potentiel d'eryaspase dans cette indication.