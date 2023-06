Erytech: Akkadian propose une stratégie alternative information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 14:39

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement Akkadian Partners a plaidé mercredi pour une stratégie alternative pour Erytech, estimant que le projet de fusion avec Pherecydes sous-évaluait la valeur de la biotech.



Akkadian estime que la proposition consistant à établir une parité de fusion d'une action Erytech pour une action Pherecydes conduisait à une surévaluation de la valeur de Pherecydes, qu'il estime en état de 'quasi-faillite'.



D'après le fonds multi-stratégique, spécialisé dans le secteur de la santé, la valorisation retenue d'Erytech sous-évalue largement son potentiel, qui dépasse le simple montant de sa trésorerie.



Dans un communiqué, Akkadian suggère en lieu et place de relancer les procédures d'enregistrement du programme leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) en Europe.



Il évoque aussi la piste de certaines opportunités de partenariat dans le domaine des maladies orphelines et dans le domaine du cancer, à savoir les domaines d'expertise.



Akkadian conseille par ailleurs à la société de rechercher une société générant un excédent brut d'exploitation (EBE) de trois à cinq millions d'euros, valorisée de 8 à 12 fois son EBE, une acquisition qui aurait l'avantage, selon lui, de permettre l'utilisation des déficits fiscaux reportables d'Erytech.



Si une telle stratégie s'avérait impossible à mettre en place, Akkadian recommanderait de rechercher un acquéreur en numéraire ou actions susceptible d'être intéressé par l'achat pur et simple de la société.



Akkadian gère des participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie aux Etats Unis et en Europe, notamment pour le compte de 'family offices' et d'individus très fortunés.



Pour mémoire, le fonds a saisi la justice en vue d'obtenir le report de l'assemblée générale prévue le 23 juin afin d'entériner le projet de fusion entre Erytech et Pherecydes.



A en croire Erytech, Akkadian serait actionnaire à hauteur de 5% de son capital.