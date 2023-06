Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech: Akkadian n'entend pas participer à l'AG information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Akkadian a déclaré jeudi qu'il n'entendait pas participer à l'assemblée générale d'Erytech qui doit se tenir demain afin de permettre aux actionnaires de se prononcer sur le projet de fusion avec Pherecydes, du moins tant que l'expertise judiciaire sur les termes de l'opération n'aura pas été rendue.



Dans un communiqué, le fonds d'investissement appelle les actionnaires d'Erytech à ne pas participer à la réunion afin d'éviter, selon ses termes, une 'dilution massive de 50%' de leur participation dans Erytech.



Si le quorum requis pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire n'était pas atteint demain, Erytech serait tenu de convoquer une assemblée sur seconde convocation dans les jours ou semaines qui suivent.



D'après Akkadian, qui juge que la parité de fusion à 50/50 n'est pas fondée, estime qu'un tel report contribuerait à rapprocher Pherecydes du dépôt de bilan.



Pour mémoire, un juge des référés a récemment nommé un expert judiciaire pour donner son avis sur la parité de fusion retenue, avec l'obligation de remettre son rapport dans un délai de quatre mois.





