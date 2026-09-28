Erste Group salué pour son projet d'OPA sur Erste Polska

(Zonebourse.com) - Erste Group Bank prend 1,5%, à 125 EUR, après l'annonce par la banque autrichienne de son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) visant à porter sa participation dans Erste Polska de 49% actuellement à plus de 50%, sans dépasser la barre des 75%.

"Le prix de l'offre, d'environ 713 PLN, représente une décote de l'ordre de 12% par rapport à la clôture de vendredi, mais se situe dans la partie supérieure de la fourchette de négociation des 52 dernières semaines. L'opération sera entièrement financée en numéraire, la banque visant un ratio CET1 supérieur à 14,25% à l'issue de l'offre", souligne KBW.

Le bureau d'études spécialisé dans le secteur financier note que l'effet positif sur le BPA dépendra de la participation finalement détenue, mais estime que, si celle-ci atteint 75%, l'opération entraînerait une hausse d'environ 8% du BPA attendu par le consensus pour 2027 et réduirait le ratio CET1 d'environ 142 points de base.

"Nous avions déjà écrit qu'Erste pourrait lancer une offre à un prix relativement bas, qui ne profiterait peut-être pas fortement aux actionnaires minoritaires, mais permettrait à Santander d'éviter de céder avec une décote, dans le cadre d'un placement accéléré, sa participation restante, valorisée à 1,8 MdEUR", rappelle l'analyste.

"Cette annonce semble correspondre à cette stratégie et permet également de lever en partie les incertitudes concernant le calendrier de la montée d'Erste au capital, un sujet qui avait parfois éclipsé les autres éléments favorables du dossier", juge KBW, qui reste à "surperformance", avec un objectif de cours de 124 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.