Erold: Résultats semestriels 2022

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, publie ses comptes au titre du 1er semestre 2022, approuvés par le Conseil d’Administration, en date du 26 septembre 2022.

Erold communique sur une base de chiffres combinés1 des comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Le rapport financier semestriel d’Erold est en cours de finalisation et sera disponible le 30 octobre 2022 sur le site internet de la Société (https://www.erold.fr/investisseurs).

Dans un contexte économique plus tendu marqué par un ralentissement progressif des investissements publicitaires chez les annonceurs, le chiffre d’affaires d’Erold au 1er semestre 2022 ressort à 3,3 M€, en repli de -19,7% par rapport à la période comparable en 2021.



Cette évolution s’explique essentiellement par le recul du chiffre d’affaires de l’activité Media Direct de -44,5% à 1,0 M€, en raison d’une sous-performance des e-mails commerciaux sur la période. Le chiffre d’affaires Média programmatique a fait preuve, en revanche, d’une bonne résistance à 1,6 M€ (-0,1 M€), en phase avec l’audience solide générée par les sites du Groupe sur le semestre. Le chiffre d’affaires « Echanges et autres produits » est quant à lui en légère croissance à 0,7 M€ (+0,1 M€).

Excédent Brut d’exploitation : 0,6 M€ (18% du chiffre d’affaires)