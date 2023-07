EROLD : Résultat de la conversion des OCA en actions du 1er juin 2023 au 30 juin 2023

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), annonce que le Conseil d'Administration, présidé par M. Hervé Dumesny a constaté l'émission de 788 594 actions nouvelles à la suite des conversions des OCA (Obligations Convertibles en Actions) intervenues dans la première fenêtre de conversion du 1 er et 30 juin 2023 (cf communiqués du 29 mars 2023 et 17 avril 2023).

Tableau de suivi de conversion des OCA :

Nombre d'OCA émises 4 109358 Nombre d'OCA converties entre le 1 er et le 30 juin 2023 788 594 Nombre d'actions nouvelles émises 788 594 Solde des OCA restant à convertir 3 320 764

Pour rappel chaque porteur d'OCA a le droit chaque année, du 1 er juin au 30 juin de convertir tout ou partie des OCA en actions nouvelles de la Société. Toute demande de conversion intervenant au-delà du 30 juin de chaque année sera prise en compte à partir du 1 er juin de l'année suivante. La prochaine fenêtre de conversion aura lieu du 1 er juin 2024 au 30 juin 2024.

A la suite des conversions, le nombre d'actions et droits de vote de la société est le suivant :

Date Nombre total d'actions Nombre de droits de vote théoriques Au 11 juillet 2023 6 932 632 9 186 154

Prochaine communication : Chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2023

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d'un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr .

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale Adjointe

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m3BulZlmaW6axmxyapiYb2GYaGZqxWWYm5bLnJZolsmYbmxinJdlnJqbZnFhnmpt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée : Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80957-erold-cp-conversion-oca-11-juillet-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com