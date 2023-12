Erold (ex-Planet Media): 4 offres de reprise présentées

(AOF) - Le groupe média numérique indépendant Erold (ex-Planet Media) annonce que 4 offres ont été présentées pour examen au Tribunal de Commerce de Bobigny le mardi 19 décembre 2023, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'égard de la société et de chacune de ses filiales Planet Advertising et Planet Publishing. Ces 4 offres portent sur la reprise partielle d'actifs et activités des trois entités. Le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 10 janvier 2024.

Erold attire l'attention des investisseurs sur le fait que "compte tenu des offres, et compte tenu du niveau du passif", les éventuels produits de cession perçus dans le cadre de la procédure collective "ne permettront sans doute pas de rembourser les actionnaires".

Créé en 2000, Erold est groupe de médias numériques indépendant spécialiste de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés, qui exploite les marques Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr et Hedony.f. Le groupe a procédé le 12 octobre 2023 à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…