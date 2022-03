EROLD : DES RÉSULTATS ANNUELS 2021 EN NETTE PROGRESSION

● Multiplication par 3 du résultat opérationnel

● Marge EBE de 29%

● Résultat net positif

● Nouveau nom



Erold (FR0010211037 – ALPLA), anciennement Planet Media, annonce ce jour la publication de ses comptes pour l’exercice 2021, validés et arrêtés par le Directoire en date du 28 mars 2022.

Les comptes sociaux et consolidés sont clos le 31 décembre. La société communique sur une base de chiffres combinés1 qui n’ont pas fait l’objet d’un audit. L’audit a été porté sur les comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Le rapport financier annuel d’Erold est en cours de finalisation et sera disponible, une fois finalisé, sur le site internet de la Société (https://www.erold.fr/investisseurs).