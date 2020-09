Erik Paul Mifa lance La Financière Arcalpine

(NEWSManagers.com) -

Erik Paul Mifa, un ancien responsable de la distribution d' Oddo Asset Management, a créé sa société de services financiers en partenariat avec les sociétés suisses Heravest Asset Managers et Anglo Swiss Advisors. Dénommée La Financière Arcalpine, cette structure aura comme activité le conseil financier et la distribution de fonds agréés AMF auprès d' investisseurs qualifiés, institutionnels, sociétés de gestion, banques, family office, en France.

Le projet est né de la rencontre entre Erik Paul Mifa et Heravest AM, une boutique indépendante de conseils en investissement créée à Genève par des anciens gérants d' Amundi, Lombard Odier ou Mirabaud... Cette société, qui s' est alliée en 2019 à Anglo-Swiss Advisors, avait la volonté de se développer en France. Cela a abouti à la création de La Financière Arcalpine, qui associe les expertises des trois partenaires.

Outre les conseils financiers et la gestion d' Heravest AM, Arcalpine va proposer une sélection de fonds de sociétés de gestion de différents pays. Elle vient notamment de signer des accords avec le sudafricain Sanlam et l' américain Schafer Cullen Capital Management. Au total, une dizaine d' accords devraient être noués.

Pour sélectionner ses gérants, La Financière Arcalpine s' appuie sur l' équipe d' Anglo-Swiss Advisors où travaille notamment Laurent Auchlin, l' ancien responsable de la sélection de gérants de Credit Suisse.

La Financière Arcalpine commencera par se développer en France. Et dans une deuxième étape, Erik Paul Mifa indique à NewsManagers qu' il compte aussi aborder le Benelux et Monaco.