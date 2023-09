Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: vers une collaboration renforcée avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi qu'il allait approfondir son partenariat de longue date avec Google Cloud, que l'équipementier de réseaux suédois dit considérer comme un succès.



Le groupe explique qu'il a l'intention de développer une infrastructure de réseau d'accès radio (RAN) en mode 'cloud' reposant sur le portefeuille de solutions matérielles et logicielles Google Distributed Cloud (GDC).



L'idée, selon lui, est d'offrir aux fournisseurs de services des outils d'automatisation et d'orchestration de leurs réseaux à partir de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML).



Ericsson, qui dit avoir testé avec succès la solution sur son site de recherche et développement (R&D) d'Ottawa (Canada), dit désormais envisager une mise sur le marché de son offre.





