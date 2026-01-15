Ericsson va supprimer 1.600 emplois en Suède

Le groupe d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a annoncé jeudi prévoir de supprimer quelque 1.600 emplois en Suède.

L'entreprise, basée en Suède, a déclaré que cette décision visait à améliorer sa position en matière de coûts tout en maintenant des investissements technologiques essentiels.

Ericsson a informé le service public de l'emploi suédois et a entamé des négociations avec les syndicats concernés.

Ericsson a régulièrement réduit ses effectifs afin de maintenir sa rentabilité ces trois dernières années, alors que le groupe était confronté à une baisse de la demande en équipements 5G et à l'impact des droits de douane américains.

En Suède, l'entreprise avait déjà annoncé son intention de se séparer de 1.400 employés en 2023 et 1.200 en 2024.

