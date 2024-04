Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: va moderniser le réseau de Nex-Tech Wireless information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une modernisation du réseau du groupe Nex-Tech Wireless au Kansas sur une durée de cinq ans.



' Cette initiative révolutionnaire souligne l'engagement de Nex-Tech Wireless à fournir des solutions de connectivité inégalées aux collectivités du Kansas ' indique le groupe.



Dans le cadre de ce projet, Nex-Tech Wireless et Ericsson mettront en oeuvre des solutions Core Evolution/Cloud Native à la fine pointe de la technologie grâce à l'intégration de la solution 5G Core bimode d'Ericsson et des technologies de réseau d'accès radio (RAN) évoluées dans l'ensemble du Kansas.



Grâce à ce partenariat, l'efficacité et la flexibilité du réseau seront renforcées, ce qui garantira une intégration transparente de la future 5G et des technologies RAN évolutives.



' Ce partenariat marque une étape importante pour Nex-Tech Wireless et les collectivités qu'elle dessert au Kansas ', a déclaré Eric Boudriau, vice-président et chef de l'unité des clients régionaux d'Ericsson Amérique du Nord.



'En combinant l'expertise locale de Nex-Tech Wireless et le leadership mondial d'Ericsson en matière de télécommunications, nous permettons aux Kansans d'accéder à des solutions de connectivité de classe mondiale qui façonneront l'avenir des communications dans la région '.





