Ericsson va lancer un nouveau centre dédié à la 6G et à l'IA en Suède

Ericsson et plusieurs de ses partenaires dont l'opérateur télécom Telia ont annoncé lundi le lancement d'un centre suédois d'essais consacré à la 5G, à la 6G et à l'intelligence artificielle (IA), un projet qui doit faire l'objet d'un investissement de plus de 300 millions de couronnes (environ 26,5 millions d'euros).

Baptisé "Digital Arena Sweden", ce nouveau pôle vise à renforcer la compétitivité de l'industrie suédoise en offrant aux entreprises un accès anticipé à des technologies avancées. Il est également censé servir de laboratoire pour définir le fonctionnement d'une société connectée, intégrant agents d'intelligence artificielle, robotique et systèmes autonomes.

Dans le cadre de cette initiative, Ericsson sera chargé de concevoir un environnement de test 6G pré-commercial inédit, en collaboration avec l'Université de Lund et l'Institut royal de technologie (KTH).

L'objectif est de permettre à toute une série de secteurs industriels - allant de l'exploitation minière et des transports à la défense et aux technologies médicales - d'explorer le potentiel de la future norme 6G. Les données et enseignements recueillis dans le projet permettront également d'alimenter le processus de standardisation de la 6G.

Ce nouvel écosystème s'inscrit dans le prolongement de NorthStar, le programme d'innovation conjoint existant entre Telia et Ericsson, qui permet déjà aux entreprises d'accéder aux dernières fonctionnalités offertes par les réseaux 5G.