Ericsson va déplacer son siège en périphérie de Stockholm

Ericsson annonce la décision de déplacer ses opérations à Stockholm, y compris son siège, de Kista à Hagastaden, à la limite nord de la ville, de façon à "créer des espaces de bureaux modernes et attrayants, conçus pour encourager la collaboration et rivaliser pour les talents de demain".

Les opérations de Kista d'Ericsson incluent la R&D, les zones d'activité, les fonctions de groupe et l'Imagine Studio - la vitrine technologique d'Ericsson, un espace de réunion et de collaboration pour les clients, partenaires, VIP, l'écosystème industriel et les événements.

L'équipementier de télécommunications suédois annonce également avoir signé des baux avec Atrium Ljungberg et Castellum pour louer des biens immobiliers que ces sociétés possèdent à Hagastaden. Ces baux comprennent cinq propriétés et totalisent environ 71 000 m².

Ericsson rappelle en outre avoir déjà signé un bail avec Castellum pour la propriété Infinity de 24 000 m² à Hagastaden. Composée de deux bâtiments reliés, cette propriété est actuellement en construction et devrait être prête d'ici fin 2027.

Le groupe effectuera le déménagement à Hagastaden par phases sur plusieurs années, avec un début prévu en 2028. Il tiendra régulièrement ses employés informés au fur et à mesure de l'avancement du processus de déménagement à Hagastaden.