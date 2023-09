Ericsson: va créer des API réseau avec Deutsche Telekom information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 12:43

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui une étape clé dans la stratégie de la société visant à créer une activité de plate-forme réseau mondiale avec des API réseau.



Ericsson et Deutsche Telekom (DT) lancent un partenariat commercial pour proposer des API de communication et de réseau aux développeurs et aux entreprises.



Cela permettra aux développeurs et aux entreprises d'intégrer des fonctionnalités réseau dans leurs applications, ce qui accélérera la numérisation des entreprises et créera de nouvelles façons pour les opérateurs de monétiser leurs investissements réseau.



Le cabinet de conseil et de recherche en télécommunications STL Partners prédit que les opportunités de revenus créées par les API de réseaux mobiles atteindront plus de 20 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui sera directement exploitable par l'activité de plate-forme d'Ericsson.



Börje Ekholm, président et directeur général d'Ericsson, a déclaré : ' Grâce aux API réseau, les développeurs et les entreprises bénéficient d'un accès facile aux capacités avancées du réseau pour développer des cas d'utilisation entièrement nouveaux. En créant une plateforme commerciale mondiale, Ericsson redéfinit le secteur et crée de nouvelles façons d'innover via le réseau '.