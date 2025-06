Ericsson: une offre de réseau 5G à la demande avec Google information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi s'être associé à Google Cloud afin de mettre en oeuvre une nouvelle plateforme de type 'logiciel en tant que service' (software-as-a-service ou SaaS) destinée aux opérateurs télécoms.



Le groupe suédois explique que l'offre le lancement de l'offre 'Ericsson On-Demand' vise à proposer des services de coeur de réseau 5G, directement accessibles à la demande, sur la base d'une architecture 'cloud' reposant sur l'IA.



Entièrement gérée par Ericsson, la solution doit permettre aux opérateurs de déployer leurs services en quelques minutes seulement, avec une grande flexibilité et sans coûts fixes liés à l'infrastructure ou aux licences.



Grâce à une facturation basée sur la consommation réelle, les fournisseurs de services peuvent ainsi adapter leurs capacités à la demande, sans investissement initial lourd.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.