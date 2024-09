Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: une collaboration contre les menaces financières information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Ericsson et INFORM font part d'une collaboration pour intégrer RiskShield, une solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion de la fraude, à la plateforme de services financiers mobiles d'Ericsson.



Cette collaboration renforce la gamme d'outils de l'équipementier télécoms suédois pour faire face aux menaces financières sophistiquées pour les banques, les fintechs et les fournisseurs de services de communication.



Les services financiers mobiles d'Ericsson aident plus de 114 millions d'utilisateurs actifs dans 24 pays, et traitent plus de 36 milliards de transactions par an, atteignant plus de 501 milliards de dollars.





