Ericsson: travaille à une meilleure circularité des déchets information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce travailler avec Boliden et IVL Swedish Environmental Research Institute afin d'améliorer la gestion circulaire des déchets électroniques dans l'industrie des télécommunications.



Leur objectif est de favoriser la transition de l'industrie suédoise vers des émissions nettes nulles.



Concrètement, le projet permettra de cartographier la chaîne de valeur des matériaux de sites obsolètes, avec des essais pratiques de traçabilité du cuivre et des métaux précieux via le processus de récupération et de recyclage à l'usine de Rönnskär, en Suède.



La circularité des matériaux et la traçabilité sera notamment renforcée grâce à la plateforme Ericsson Connected Recycling.





