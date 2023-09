Ericsson: teste avec succès son logiciel RedCap en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 15:42

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir effectué avec succès des tests sur le réseau 5G malaisien déployé par Digital Nasional Berhad (DNB) pour la première mise en oeuvre et validation en Asie du Sud-Est du logiciel pré-commercial à capacité réduite (RedCap) d'Ericsson.



Les tests ont été réalisés en collaboration avec MediaTek, en utilisant sa plateforme de test 5G RedCap en Malaisie.



Ericsson RedCap est une nouvelle solution logicielle de réseau d'accès radio (RAN) qui améliore les cas d'utilisation 5G existants et en permet de nouveaux pour des appareils tels que les montres intelligentes, d'autres appareils portables et les capteurs industriels en réduisant la complexité et en prolongeant la durée de vie de la batterie.



'RedCap élargira les options de connectivité pour divers cas d'utilisation et améliorera l'utilisation sur les appareils grand public, industriels et d'entreprise qui ne nécessitent pas toute la gamme des capacités de la 5G', résume David Hägerbro, responsable d'Ericsson en Malaisie, au Sri Lanka et au Bangladesh.