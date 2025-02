Ericsson:Telia teste le passage de la 2G à la 5G ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Ericsson fait savoir que Telia Company, l'opérateur de télécommunications suédois, va tester le passage du système de communication ferroviaire GSM-R (2G) au FRMCS (5G) sur une ligne de 40 km en Suède, en partenariat avec Ericsson et Trafikverket.



Ce nouveau standard vise à numériser les opérations ferroviaires et à faciliter l'automatisation sans nécessiter un réseau cellulaire spécifique.



Le système actuel sera progressivement abandonné d'ici 2033, tandis que le FRMCS devrait être pleinement opérationnel en 2027. Ce projet s'inscrit dans la modernisation des infrastructures critiques et la transition vers un transport plus durable.





