Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: signe un protocole d'accord avec Telefónica information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Ericsson et Telefónica ont signé un protocole d'accord pour l'évolution du Cloud RAN basé sur l'architecture Open RAN.



Telefónica et Ericsson vont déployer des sites Cloud RAN avec un haut degré d'automatisation, en adoptant des approches conformes aux meilleures pratiques des écosystèmes cloud.



Enrique Blanco, Telefónica Global CTIO, a déclaré : ' Cette collaboration rassemble le meilleur des deux organisations, nous permettant de tirer parti des dernières avancées en matière de virtualisation et de technologies cloud '.



Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, a déclaré : ' Cette collaboration avec Telefónica vise à accélérer le développement et le déploiement de réseaux ouverts cloud natifs. Le dernier développement de l'O-RAN Alliance nous permet de construire des réseaux hautes performances selon les normes Open RAN, à grande échelle '.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.97% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -1.56% ERICSSON-B LSE Intl -1.26% ERICSSON-B OTCBB 0.00%