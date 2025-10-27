Ericsson s'allie à Saudi Railway Company pour déployer la 5G ferroviaire
27/10/2025
Le partenariat prévoit le déploiement de solutions de communication ferroviaire de nouvelle génération (FRMCS), des essais sur le terrain et la création d'un centre d'innovation pour tester les applications 5G dans le contexte ferroviaire.
Ericsson apportera son expertise technique et ses infrastructures pour des usages tels que le contrôle des trains, la communication du personnel, la vidéo en temps réel et la connectivité Internet des objets (IoT) à bord.
L'accord marque une étape clé vers la digitalisation du réseau ferroviaire saoudien et le renforcement de son efficacité opérationnelle.
