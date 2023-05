Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: remporte une décision de justice à New-York information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce qu'hier, le tribunal du district de New York a rejeté le litige en valeurs mobilières intenté par certains actionnaire contre Ericsson.



Dans sa décision, 'le tribunal a rejeté intégralement les allégations du demandeur selon lesquelles Ericsson avait induit les investisseurs en erreur et a conclu qu'Ericsson n'avait violé aucune obligation de divulgation envers les investisseurs', poursuit la société.



Cette décision est susceptible d'appel de la part du demandeur. Ericsson annonce qu'elle continuera à défendre vigoureusement cette affaire en cas d'appel.



Ericsson a également annoncé cette semaine que le Nasdaq Stockholm avait officiellement clôturé son examen de la divulgation publique d'Ericsson concernant le rapport 2019 sur l'Irak.





