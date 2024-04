Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: rejoint une initiative environnementale au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la 'Journée de la Terre', Ericsson Canada annonce avoir rejoint le programme 'zéro émission nette' au Canada, en faveur de l'Environnement et contre le Changement climatique.



Cette initiative vise à aider les entreprises en activité au Canada à élaborer et à mettre en oeuvre des plans crédibles et efficaces pour faire évoluer leurs installations et leurs opérations afin d'encourager la carboneutralité d'ici 2050.



'Dans le cadre de notre engagement à faire progresser nos initiatives d'action climatique ici au Canada et partout dans le monde, nous sommes ravis de nous joindre au Défi carboneutralité du gouvernement du Canada', a déclaré Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada.



Grâce à des solutions de réseau économes en énergie, Ericsson assure jouer un rôle clé dans la réduction des émissions, non seulement pour son industrie, mais aussi pour les nombreuses industries à forte intensité énergétique dans lesquelles ses clients opèrent.





