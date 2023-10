Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: prolonge son partenariat avec TÜBİTAK, en Turquie information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir prolongé pour cinq ans son partenariat avec le Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie (TÜBİTAK) avec l'idée d'explorer davantage de nouveaux projets de recherche 6G dans le pays.



Cette annonce a été faite dans le cadre de l'événement ' Ericsson Research Days Türkiye 2023 ' qui a rassemblé la communauté locale de recherche et d'innovation de Turquie, notamment des universités, des opérateurs, des start-ups et des acteurs clés de l'industrie.



Ericsson en a profité pour mettre en lumière les résultats de projets de recherche collaboratifs, présenter les derniers développements dans les technologies de l'information et des communications (TIC) et explorer les aspirations futures d'Ericsson Research en Turquie.







