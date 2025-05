Ericsson: projette de recruter dans la R&D au Japon information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce son intention d'investir dans la R&D au Japon, avec la création de 300 emplois qualifiés dans les télécoms de nouvelle génération.



Cette initiative vise à renforcer son ancrage local en développant des capacités avancées en RAN pour la 5G et au-delà, tout en intégrant le Japon à son écosystème mondial.



'Notre engagement en R&D au Japon reflète l'importance stratégique de ce marché', a souligné Börje Ekholm, président-directeur général.



Le projet soutiendra les réseaux programmables ouverts et performants, essentiels à l'innovation technologique.







