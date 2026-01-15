Ericsson prévoit de supprimer 1 600 emplois en Suède

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration du porte-parole au paragraphe 3, de l'effectif total au paragraphe 7, de l'évolution du cours de l'action et des commentaires des analystes aux paragraphes 8 à 11)

Ericsson propose une réduction de personnel dans son pays d'origine, la Suède

L'entreprise redouble d'efforts pour réduire les coûts et maintenir sa rentabilité

par Gianluca Lo Nostro

Ericsson ERICb.ST prévoit de supprimer quelque 1 600 emplois en Suède, a déclaré jeudi le fabricant d'équipements de télécommunications, doublant ainsi les récentes mesures de réduction des coûts qui l'ont aidé à faire face à un ralentissement prolongé des dépenses en télécommunications. Ericsson a régulièrement réduit ses effectifs au cours des trois dernières années pour maintenir sa rentabilité alors qu'il était confronté à un ralentissement des dépenses liées à la 5G et à l'impact des droits de douane américains sur les importations .

"La notification en Suède fait partie de plusieurs initiatives mondiales visant à améliorer la structure globale des coûts de l'entreprise afin de maintenir des investissements importants qui garantiront notre compétitivité et notre leadership technologique", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel.

Ericsson a déposé un préavis auprès du service public de l'emploi suédois et a entamé des négociations avec les syndicats concernés.

"Les initiatives visant à accroître l'efficacité opérationnelle se poursuivront dans l'ensemble du groupe mais ne seront pas annoncées séparément", a déclaré Ericsson dans un communiqué. En Suède, où Ericsson est basé, l'entreprise avait déjà annoncé son intention de licencier 1 400 employés en 2023 et 1 200 en 2024 .

Au 31 décembre, le groupe employait environ 90 000 personnes dans le monde, dont environ 12 600 en Suède. Il y a trois ans, il employait près de 100 000 personnes.

LA RESTRUCTURATION RENFORCE LES MARGES D'ERICSSON

Les actions d'Ericsson ont augmenté de 1,7 % au début de la journée de jeudi à Stockholm. L'action de la société suédoise a perdu 3 % de sa valeur de marché en 2025, à la traîne de son rival nordique Nokia

NOKIA.HE qui a gagné plus d'un cinquième de sa valeur l'année dernière en lançant une nouvelle stratégie axée sur l'intelligence artificielle, bien qu'il ait perdu des parts de marché aux États-Unis au profit d'Ericsson.

Dans une note précédant la publication des résultats, les analystes de J.P. Morgan ont cité les économies de coûts comme l'un des aspects positifs d'Ericsson qui pourrait entraîner un redressement plus rapide que prévu des marges.

Ericsson publiera ses résultats du quatrième trimestre le 23 janvier.