Ericsson: présente ses avancées 5G avec Ooredoo Qatar information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir organisé, aux côtés de Ooredoo Qatar, une 'Journée de la Technologie', offrant aux employés d'Ooredoo Qatar un aperçu des dernières avancées en 5G, intelligence artificielle (IA) et automatisation pour accompagner leur transformation numérique.



L'événement a présenté des démonstrations interactives et des discussions d'experts sur l'amélioration des capacités réseau, l'efficacité opérationnelle et l'expérience numérique.



Cette journée a également été un espace de collaboration et de partage de connaissances, renforçant la position d'Ooredoo Qatar dans le secteur des télécoms.



L'événement s'est conclu par une session de réseautage sur l'intégration de ces solutions avancées. Ericsson réaffirme ainsi son engagement à soutenir Ooredoo Qatar dans l'amélioration de la connectivité et de l'expérience client.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.