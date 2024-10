Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: première mondiale avec Telstra information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Ericsson en partenariat avec Telstra, a annoncé aujourd'hui avoir atteint une vitesse de liaison montante 5G de 447 Mbps, une première mondiale, dans un réseau 5G autonome inférieur à 6 GHz sur le réseau 5G commercial en direct de Telstra.



Cette étape a été franchie dans le réseau commercial du Southport Innovation Centre de Telstra, dépassant le record précédent de plus de 100 Mbps, établissant une nouvelle référence pour les performances de liaison montante mondiales dans les réseaux 5G SA.



Ce nouveau record est une étape importante pour l'industrie, car les performances de liaison montante sont essentielles pour le streaming en direct haute définition, la visioconférence et d'autres applications gourmandes en données de téléchargement, en particulier dans les environnements de divertissement, industriels et d'entreprise.



À l'avenir, Ericsson et Telstra continueront de collaborer pour redéfinir les limites des capacités du réseau.



Sri Amirthalingam, directeur de l'ingénierie sans fil de Telstra, déclare : ' Notre travail continu avec Ericsson pour repousser les limites des vitesses de liaison montante 5G souligne notre engagement à offrir les meilleures expériences réseau possibles à nos clients. '



' Alors que nous continuons à être à la pointe de l'innovation 5G, cette avancée marque une nouvelle étape dans la fourniture de performances réseau améliorées', ajoute Emilio Romeo, responsable d'Ericsson Australie et Nouvelle-Zélande.





