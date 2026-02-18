Ericsson poursuit Acer au sujet de l'octroi de licences de brevets pour les technologies sans fil 4G et 5G

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Ericsson ERICb.ST a poursuivi Acer

2353.TW devant le tribunal fédéral du Delaware, afin d'obtenir une déclaration selon laquelle l'entreprise suédoise de télécommunications n'enfreint pas les brevets d'Acer liés aux normes sans fil 4G et 5G. Ericsson a déclaré dans une plainte rendue publique mercredi que l'entreprise taïwanaise Acer n'avait pas respecté son obligation de concéder des licences sur ses brevets essentiels à des conditions équitables et qu'elle avait menacé de porter plainte pour violation de brevet.

Les porte-parole d'Acer n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'action en justice. Un porte-parole d'Ericsson s'est refusé à tout commentaire. Les brevets essentiels aux normes couvrent la technologie nécessaire aux appareils pour mettre en œuvre des normes telles que la 4G ou la 5G sans fil, et sont exigés par les organisations internationales de normalisation pour être concédés sous licence à des conditions justes et raisonnables. Les normes de communication sans fil ont été au cœur de nombreux litiges en matière de brevets impliquant des entreprises technologiques telles qu'Ericsson et Acer ainsi qu'Apple , Samsung et d'autres. Le mois dernier, Acer a poursuivi Verizon, T-Mobile et AT&T, clients d'Ericsson, devant un tribunal fédéral du Texas, les accusant de violer ses brevets en utilisant les stations de base cellulaires d'Ericsson. Le nouveau procès indique que les allégations d'Acer à l'encontre des sociétés "ont clairement montré qu'Acer avait l'intention d'agir contre l'équipement de station de base d'Ericsson, créant ainsi une menace imminente de procès pour violation de brevet par Acer à l'encontre d'Ericsson".

Ericsson a déclaré qu'elle avait rencontré Acer, mais qu'elle n'était pas parvenue à résoudre le différend entre les deux sociétés. Elle a demandé au tribunal de statuer qu'elle n'a pas enfreint les brevets d'Acer et qu'Acer a manqué à son obligation de négocier de bonne foi, en plus de demander un montant non spécifié de dommages-intérêts.

L'affaire est la suivante: Ericsson Inc v. Acer Inc, U.S. District Court for the District of Delaware, No. 1:26-cv-00176.

Pour Ericsson: Nicholas Mathews et Erik Fountain de McKool Smith

Pour Acer: informations sur l'avocat non disponibles immédiatement