Ericsson: partenariat pour la recherche autour de la 5G/6G information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 12:46

(CercleFinance.com) - Ericsson et le Centre Tecnològic de Telecommunications de Catalunya (CTTC), une institution de recherche technologique à but non lucratif, ont uni leurs forces pour mener une recherche à long terme sur l'évolution des technologies 5G et 6G.



Cette collaboration fait partie du programme UNICO I+D, soutenu par le ministère espagnol de l'Économie et de la Transformation numérique et NextGeneration EU, dans le but d'établir un écosystème espagnol d'innovation 5G/6G durable reposant sur la recherche collaborative.



La collaboration se concentre sur deux projets de recherche importants, 6G-DAWN et 6G-BLUR qui visent à développer des principes de conception et des mises en oeuvre techniques, y compris des preuves de concept (PoC), qui seront partagées avec les communautés de recherche espagnoles et européennes sur la 5G/6G.