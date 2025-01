Ericsson: partenariat étendu pendant 6 ans avec Grameenphone information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat de six ans avec Grameenphone, premier opérateur de télécommunications mobiles du Bangladesh, portant sur l'un des plus grands déploiements de facturation et de médiation par catalogue au monde, censé améliorer la prestation de services de Grameenphone et rehausser l'expérience du service client.



L'accord constitue une expansion des systèmes de support commercial (BSS) déjà fournis par Ericsson à Grameenphone et permettra au fournisseur de services de proposer rapidement des produits et des solutions de consommation personnalisés.



Selon Ericsson, cette opération offrira à Grameenphone l'agilité et la flexibilité nécessaires pour introduire de nouveaux services pour ses clients, avec des délais d'exécution considérablement réduits, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités logicielles selon les besoins.





