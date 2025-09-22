 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ericsson obtient un contrat 5G de 1,33 milliard de dollars de VodafoneThree
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a déclaré lundi avoir conclu un contrat de huit ans d'une valeur de 12,5 milliards de couronnes suédoises (1,33 milliard de dollars) pour fournir des équipements de communication 5G au réseau mobile britannique de VodafoneThree. En juin, Vodafone VOD.L et CK Hutchison 0001.HK ont achevé la fusion de leurs activités au Royaume-Uni, créant une nouvelle entreprise appelée VodafoneThree, et ont présenté des plans d'investissement de 11 milliards de livres (14,8 milliards de dollars) sur 10 ans pour construire l'un des réseaux 5G les plus avancés d'Europe. Ericsson introduira de nouveaux produits radio 5G dans le réseau VodafoneThree, comprenant du matériel optimisé en termes d'IA et d'énergie et des antennes intelligentes, afin de fournir aux clients de Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast des vitesses de données considérablement améliorées, a déclaré l'entreprise. Pour la société suédoise, le contrat européen arrive à un moment où il y a un ralentissement sur des marchés tels que l'Inde et où les tarifs douaniers réduisent les bénéfices des ventes aux États-Unis.

(1 $ = 9,3869 couronnes suédoises)

(1 $ = 0,7431 livre)

