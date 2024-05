Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: nouvelle étape pour le projet 'GINT' en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir franchi 'une étape importante' aux côtés de Deutsche Bahn (DB), Telefónica et Vantage Towers dans le cadre de leur collaboration visant à établir des connexions mobiles et de données Gigabit dans les trains en Allemagne.



Baptisé 'Gigabit Innovation Track' (GINT), ce projet est financé par le ministère fédéral du Numérique et des Transports à hauteur d'environ 6,4 millions d'euros, a été lancé en mai 2023.



Grâce à la technologie mobile 5G, les voyageurs ferroviaires devraient pouvoir à l'avenir communiquer, travailler ou se détendre tout en regardant un film en déplacement, comme à la maison.



Selon les experts, cela nécessitera des débits de données allant jusqu'à 5 gigabits par seconde par train d'ici le début des années 2030.





