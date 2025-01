Ericsson: nouveau directeur réseaux critiques & entreprises information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination d'Enrique Garcia au poste de directeur des réseaux critiques et des entreprises (MCN & Enterprise) pour la région Asie du Sud-Est, Océanie et Inde, à compter du 1er mars 2025.



Ce poste, nouvellement créé, relèvera d'Andres Vicente, responsable de cette région.



Basé à Singapour, Enrique Garcia sera chargé de renforcer la position d'Ericsson dans les réseaux critiques et de développer des opportunités commerciales dans le secteur des entreprises.



Fort de plus de 15 ans d'expérience, Enrique Garcia a notamment dirigé les activités d'Ericsson en Espagne et a contribué à des partenariats majeurs, comme l'intégration du premier réseau ouvert et programmable en Europe. Il a également occupé des postes chez Amazon Web Services et Vodafone.





