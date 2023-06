Ericsson: nomme Christian Leon à la tête d'Ericsson France information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 15:59

(CercleFinance.com) - Christian Leon est nommé directeur général d'Ericsson France à compter du 8 juin 2023 et remplace Franck Bouetard dans ses fonctions à la tête de l'entité regroupant la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Algérie et la Tunisie ainsi que la Global Customer Unit Orange.



Franck Bouetard a décidé de quitter Ericsson pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Il restera dans l'entreprise pour une période de transition de quelques mois.



Agé de 48 ans, Christian Leon a rejoint Ericsson en 2010. Il occupait depuis plus de trois ans la fonction de vice président Réseaux et Services Managés pour Ericsson Europe et Amérique Latine. Il est basé à Paris.



Ingénieur de formation, Christian Leon a passé une grande partie de sa carrière aux Etats Unis et en Suède dans des fonctions Technologies et Ventes. Diplômé de Supélec Paris en 1998, il a été officier dans la marine française.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les priorités de Christian Leon vont être de poursuivre le plan stratégique de l'entreprise, continuer à développer le centre de R&D France et accompagner le déploiement de la connectivité 5G pour les entreprises et le grand public.