Ericsson: Nishant Grover nommé à la tête de ses activités canadiennes

(Zonebourse.com) - Ericsson annonce la nomination de Nishant Grover au poste de président d'Ericsson Canada, en remplacement de Jeanette Irekvist, appelée à de nouvelles fonctions en Suède.



Fort de 18 ans d'expérience au sein du groupe, Grover occupait récemment le poste de responsable des ventes de produits réseau pour le compte d'AT&T aux États-Unis.



Il dirigera désormais les activités canadiennes, qui incluent des centres de R&D à Ottawa, Montréal et Toronto, représentant une dépense annuelle moyenne de 345 millions CAD.



Il affirme vouloir ' façonner les réseaux du futur au Canada ' en s'appuyant sur l'expertise du groupe dans des domaines clés comme la 5G, l'IA et la recherche quantique.





