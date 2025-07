Ericsson: modernise la facturation 5G d'Ooredoo Kuwait information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 15:51









(Zonebourse.com) - Ericsson annonce que l'opérateur Ooredoo Kuwait a retenu sa solution Ericsson Charging pour moderniser ses capacités de facturation mobile dans le cadre du déploiement de la 5G standalone.



Hébergée sur l'infrastructure cloud native d'Ericsson, cette mise à niveau permettra à Ooredoo de proposer de nouveaux services 5G avancés, comme le jeu en ligne, la vidéo ou la réalité augmentée.



Issa Haider, directeur technique d'Ooredoo Kuwait, estime que cette évolution 'permettra de mieux monétiser les offres 5G avancées '.



Ce partenariat vise à renforcer la transformation numérique de l'opérateur et sa compétitivité sur le marché koweïtien.





