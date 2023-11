Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: mis à l'honneur dans un rapport Gartner 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été mis l'honneur par le rapport 2023 Gartner 'Critical Capabilities 5G Network Infrastructure for Communications Service Providers5G Core'.



Sur trois domaines d'utilisation analysés, Ericsson a obtenu le score le plus élevé dans le cas d'utilisation de la 5G pour les entreprises grand public.



Il a en outre obtenu le deuxième score dans les deux autres cas d'utilisation de 5G Core pour Common Enterprise et 5G Core pour Dedicated Enterprise.



Aujourd'hui, la solution 5G Core bimode d'Ericsson alimente 20 des plus de 35 réseaux 5G autonomes actifs dans le monde. Il a été sélectionné par 80 % des 20 principaux fournisseurs mondiaux de services de communication en termes de chiffre d'affaires.





