Ericsson: lourde perte à cause d'une charge exceptionnelle

(CercleFinance.com) - Ericsson a fait état mardi d'une lourde perte au titre du troisième trimestre en raison de la comptabilisation d'une charge de dépréciation liée à l'acquisition de Vonage, un spécialiste du 'cloud' qu'il avait racheté en 2022.



L'équipementier de réseaux suédois indique que sa perte nette s'est établie à 30,5 milliards de couronnes suédoises sur le trimestre écoulé (environ 2,6 milliards d'euros), à comparer avec un bénéfice net de 5,4 milliards de couronnes un an plus tôt.



Hors provision pour écart d'acquisition, son profit net serait ressorti à 1,4 milliards de couronnes.



Le chiffre d'affaires s'est lui replié de 5% à 64,5 milliards de couronnes, dont une décroissance organique de 10% due à une contraction de 16% de son activité de réseaux, tandis que les ventes de ses divisions de services aux entreprises et 'cloud' ont, elles, augmenté d'une année sur l'autre.



Conséquence, sa marge opérationnelle (Ebita) s'est repliée à 5,9%, contre 11,2% un an auparavant.



Dans son communiqué, Ericsson évoque un environnement de marché 'difficile' et souligne s'attendre à ce que les incertitudes économiques persistent jusqu'en 2024.



Et si le groupe maintient sa prévision d'une marge opérationnelle (Ebita) de 15% à 18% sur le long terme, il se montre flou quant à la réalisation de cet objectif, qu'il dit vouloir atteindre 'le plus tôt possible'.



Dans l'immédiat, son objectif de marge d'exploitation pour le quatrième trimestre, établi autour de 10%, ressort bien en-dessous du consensus des analystes, qui visaient en moyenne 12,5%.



A la Bourse de Stockholm, l'action Ericsson chutait de près de 8% mardi dans les premiers échanges suite à cette publication décevante.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.34% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -6.89% ERICSSON-B LSE Intl -8.99% ERICSSON-B OTCBB -1.75%